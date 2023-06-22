Индийские врачи прошли программу повышения квалификации на базе ПсковГУ

13:40, 22 июня 2023, ПАИ

45 врачей из Индии прошли повышение квалификации по дополнительной образовательной профессиональной программе «Топографическая анатомия лица и шеи как основа эстетической косметологии» на базе Института медицины и экспериментальной биологии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В университете отметили, что программа со сроком освоения 36 академических часов заключалась в углубленном изучении анатомии и физиологии покровных тканей, а теоретический блок осваивался с использованием интерактивных педагогических технологий.

«Нам очень понравилось изучать анатомию на столе Anatomage. Это очень полезно при изучении техники проведения медицинских манипуляций и оперативных вмешательств», - рассказала Шоурйа Шарма.

Для освоения практических навыков в программу повышения квалификации был включен анатомический кадавер-курс, позволяющий лучше понимать вариативность анатомии, подчеркнули в вузе. Старший преподаватель кафедры фундаментальной медицины и общей физиологии Олег Мурашов сказал, что кадавер-курс позволяет погрузиться в диссекцию тканей, а затем отработать практические навыки, интегрируя полученные знания анатомии в качественные практические навыки.

«Нам предоставили возможность изучать строение и топографию тканей, отработать техники коррекции покровных тканей на кадаверном материале, за что мы выражаем отдельную благодарность университету и преподавателям курса», - поблагодарил доктор Прашанса Шарма.

Индийским врачам, успешно освоившим программу, вручили удостоверения о повышении квалификации.