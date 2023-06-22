Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Индийские врачи прошли программу повышения квалификации на базе ПсковГУ

45 врачей из Индии прошли повышение квалификации по дополнительной образовательной профессиональной программе «Топографическая анатомия лица и шеи как основа эстетической косметологии» на базе Института медицины и экспериментальной биологии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В университете отметили, что программа со сроком освоения 36 академических часов заключалась в углубленном изучении анатомии и физиологии покровных тканей, а теоретический блок осваивался с использованием интерактивных педагогических технологий.

«Нам очень понравилось изучать анатомию на столе Anatomage. Это очень полезно при изучении техники проведения медицинских манипуляций и оперативных вмешательств», - рассказала Шоурйа Шарма.

Для освоения практических навыков в программу повышения квалификации был включен анатомический кадавер-курс, позволяющий лучше понимать вариативность анатомии, подчеркнули в вузе. Старший преподаватель кафедры фундаментальной медицины и общей физиологии Олег Мурашов сказал, что кадавер-курс позволяет погрузиться в диссекцию тканей, а затем отработать практические навыки, интегрируя полученные знания анатомии в качественные практические навыки.

«Нам предоставили возможность изучать строение и топографию тканей, отработать техники коррекции покровных тканей на кадаверном материале, за что мы выражаем отдельную благодарность университету и преподавателям курса», - поблагодарил доктор Прашанса Шарма. 

Индийским врачам, успешно освоившим программу, вручили удостоверения о повышении квалификации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 июня 2023

Квалификацию учителя духовно-нравственных дисциплин получили десять выпускников ПсковГУ

22 июня 2023

Кикшеринговые компании в Пскове установят ограничения для своих самокатов
22 июня 2023

Траурный церемониал прошёл в Пскове в День памяти и скорби
22 июня 2023

Ограничение движения на участке улицы Бастионной в Пскове продлили до 21 июля
22 июня 2023

Мемориальную доску погибшему в ходе СВО солдату открыли в Плюсском районе
22 июня 2023

Останки семерых красноармейцев перезахоронили в Куньинском районе
22 июня 2023

ВИДЕО. Под Псковом строится новый коттеджный посёлок
22 июня 2023

Россельхозбанк запустил сервис покупки билетов и бронирования отелей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...