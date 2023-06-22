Главврач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин объявил о своем уходе

16:14, 22 июня 2023, ПАИ

Главврач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин покидает свой пост. 23 июня будет его последним рабочим днём. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Великие Луки - место особой силы, однозначно. К сожалению, по семейным обстоятельствам вынужден вернуться в столицу. Решение далось не просто. Очень жаль оставлять дело, в которое вложил душу», - отметил врач.

Чурсин отработал три года в области здравоохранения Великих Лук. По его словам, для него это «колоссальный опыт». Он также отметил, что вместе с командой единомышленников удалось сделать многое.

«Я не прощаюсь! Великолукская межрайонная больница навсегда займёт важное место в моей жизни. Спасибо за опыт, жизненные уроки и прекрасных людей», - заключил врач.