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Культура

«Да он шебутной был!»: колумнистка «Сноба» написала рецензию на Пушкинский праздник в Михайловском

Колумнистка «Сноба» Полина Санаева написала рецензию на Пушкинский праздник поэзии в Михайловском, прошедший в Псковской области в первые выходные лета.

Фото Полины Санаевой

«Когда пишешь про сильное и счастливое впечатление, на ум приходят банальности. Например, про припадание к чистому роднику пушкинского гения. И так и тянет все время повторять, какое это место уникальное, неповторимое, место силы... «Михайловское» – пространство, которому удалось спастись и сохраниться благодаря тому, что оно – Пушкинское. Его восстанавливали после полного разрушения под оккупацией, за ним с тех пор бережно, любовно ухаживали. В заповеднике на учете каждый документ, предмет и каждое дерево. Волнует даже надпись в Тригорском: «Тут стояла береза-седло, в дупло которой Пушкин положил кольцо и загадал вернуться». Даже пустОты.

Заповеднику удалось законсервировать те самые «Псковские дали», когда пейзаж детально просматривается на тысячи километров и 180 градусов. И в нем ни-че-го не напоминает, какой сейчас век. И есть надежда, что именно этот пейзаж видел и описал Пушкин.

Вокруг удивительно чистые, не загаженные заправками и проводами картины природы. Со всех сторон огромные ели, дубы, сосны – живописные, вечные», – так Полина Санаева описала свои впечатления в блоге на сайте snob.ru.

Но большая часть колонки посвящена празднику в честь Пушкина и его поэзии.

«В прошлом году праздник решили сделать менее академичным, приблизить классику к жизни, воплотить в понятные формы и интерактивные форматы. Поэтому худруком традиционных «Дней поэзии» пригласили Вячеслава Игнатова, программным директором Марию Литвинову – режиссеров, основателей театра «Трикстер», авторов более 20 спектаклей, новаторских по форме и содержанию – в кукольных, драматических и оперных театрах России, Германии и Англии. «Трикстеры» умеют сделать литературу зрелищной, визуальной и созвучной дню. Умеют провести зрителя через впечатляющую форму спектакля – к содержанию, будь то Станислав Лем или «Руслан и Людмила».

В этом году дуэт Игнатов – Литвинова срежиссировали уже второй день рождения Пушкина в Михайловском. И снова привлекли неочевидные свежие театральные силы, спровоцировали множество людей на яркие творческие проявления. Участники создавали спектакли, перформансы, мобильные аттракционы специально для «Дней пушкинской поэзии». И во второй раз действо вышло пушкинское по духу и актуальное по форме и сути», – отметила журналист.

Продолжение здесь.

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