В Псковском гидрометцентре рассказали, когда начнёт спадать жара

17:44, 22 июня 2023, ПАИ

По-июньски теплая погода ожидается в Псковской области в ближайшие дни. Об этом сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Метеоролог отметила, что на территории региона прогнозируется достаточно комфортная и теплая погода.

«Сегодня проходят дожди с грозами, возможно шквалистое усиление ветра. Затем температуры будут поспокойнее: от 22 до 27 градусов тепла, от 23 до 26 градусов. Ночные температуры – от 8 до 13 градусов тепла, от 7 до 12 градусов. Погода пока по-июньски теплая», – заключила Тала Нещадимова.