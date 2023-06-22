Съёмки проекта «Двенадцать кремлей России» проходят в Пскове

16:19, 22 июня 2023, ПАИ

Второй день подряд в Псковском музее проходят съёмки серии документально-просветительского фильма «Двенадцать кремлей России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Над проектом работает телекомпания «МИРмедиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и телеканала «Звезда». Зрителям расскажут о наиболее значимых фактах из летописи каждого сооружения, проведут по самым интересным и живописным местам.

Один из фильмов будущего многосерийного проекта будет посвящен истории Псковского крома. Консультируют съемочную группу сотрудники музея-заповедника. Так, начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль провел журналистов по территории Крома, рассказал о боевой славе псковичей, а также об особенностях псковской крепости.

«Поражает, что кремль построен на века, это место отмечено каким-то провидением сверху. Три луча, святая княгиня Ольга, у меня маму тем более зовут Ольга, все символично! Троицкий собор поражает своим масштабом, возникает ощущение благостности и намоленности. Я посоветую всем сюда обязательно приезжать, чтобы увидеть кремль своими глазами. Увиденное на Псковской земле трогает до глубины души. Я обязательно вернусь сюда не раз, чтобы узнать получше эти святые места», - отметил российский актер театра и кино, театральный режиссер, телеведущий Олег Масленников-Войтов.

Документальный фильм можно будет увидеть в августе-сентябре этого года на телеканале «Звезда».