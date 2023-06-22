Псковские газовики приняли участие в организации акции «Огненные картины войны»

16:37, 22 июня 2023, ПАИ

«Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» оказали помощь в организации акции «Огненные картины войны», которая состоялась в Пскове в сквере на Четырех углах. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби, 22 июня.

В мероприятии приняли участие первые лица города, активисты «Единой России», представители «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков», ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, жители.

Газовики приобрели свечи для создания надписи «Псков помнит» на картине, изображающей военный самолет. Картина символизирует героические подвиги летчиков в самые первые минуты Великой Отечественной войны, в том числе в небе над Псковом.

Вместе с сотрудниками предприятий картину помогал создавать генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Всего в акциях «Огненные картины войны» приняло участие более 80 газовиков из Пскова и Великих Лук. Вторая картина была выложена в Великих Луках из зажженных свечей у Вечного огня на Краснофлотской набережной в виде ордена Отечественной войны и герба города.