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Общество

Псковские газовики приняли участие в организации акции «Огненные картины войны»

«Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» оказали помощь в организации акции «Огненные картины войны», которая состоялась в Пскове в сквере на Четырех углах. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби, 22 июня.

В мероприятии приняли участие первые лица города, активисты «Единой России», представители «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков», ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, жители. 

Газовики приобрели свечи для создания надписи «Псков помнит» на картине, изображающей военный самолет. Картина символизирует героические подвиги летчиков в самые первые минуты Великой Отечественной войны, в том числе в небе над Псковом.

Вместе с сотрудниками предприятий картину помогал создавать генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Всего в акциях «Огненные картины войны» приняло участие более 80 газовиков из Пскова и Великих Лук. Вторая картина была выложена в Великих Луках из зажженных свечей у Вечного огня на Краснофлотской набережной в виде ордена Отечественной войны и герба города.

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