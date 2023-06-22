Турнир среди волейболисток пройдет на острове Дятлинка 23 июня

17:44, 22 июня 2023, ПАИ

Турнир среди девушек 2009 годов рождения и младше пройдет в Великих Луках на острове Дятлинка 23 июня. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки / ВК «Титан» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие 16 пар из Великих Лук, Идрицы и Невеля.

По итогам турнира проведут отбор сильнейших команд от каждого города, которые будут соревноваться в дополнительном турнире 24 июня, приуроченном к олимпийскому движению и Дню молодежи.

Начало соревнований в 10:00.

Организатор и спонсор турнира – тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Людмила Бандукова.