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Спорт

Турнир среди волейболисток пройдет на острове Дятлинка 23 июня

Турнир среди девушек 2009 годов рождения и младше пройдет в Великих Луках на острове Дятлинка 23 июня. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки / ВК «Титан» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ. Фото несет иллюстративный характер

В соревнованиях примут участие 16 пар из Великих Лук, Идрицы и Невеля.

По итогам турнира проведут отбор сильнейших команд от каждого города, которые будут соревноваться в дополнительном турнире 24 июня, приуроченном к олимпийскому движению и Дню молодежи.

Начало соревнований в 10:00. 

Организатор и спонсор турнира – тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Людмила Бандукова.

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