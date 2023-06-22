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Спасо-Елеазаровский монастырь стал лауреатом международной премии

Спасо-Елеазаровский монастырь стал лауреатом Международной премии имени великой княгини Елизаветы Фёдоровны в номинации «Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения» в лице настоятельницы монахини Марии (Корх). Об этом ПАИ сообщили в монастыре. 

Фото: пресс-служба Спасо-Елизаровского монастыря

Торжественная церемония прошла в Доме русского зарубежья в Москве 20 июня. Награду настоятельнице монахине Марии (Корх) вручили председатель Московского областного регионального отделения Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин и зампредседателя Анна Громова.

По окончании церемонии для ее участников состоялась поездка в бывшее родовое имение великокняжеской семьи Ильинское-Усово с посещением музеев августейших покровителей Российского общества Красного Креста и Музея материнства и детства, созданных Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом в сохранившихся исторических зданиях.

Отметим, музеи являются опорными точками национального турпроекта «Императорский маршрут», в который включены также Спасо-Елеазаровский и Псково-Печерский монастыри Псковской епархии. Помимо этого, гости посетили Спасский храм при православно-просветительском центре «Усово-Спасское».

Напомним, Спасо-Елеазаровский монастырь, где проживал духовник великой княгини Елизаветы Фёдоровны старец Гавриил (Зырянов), был одним из ее любимых мест паломничества в 1910-1915 гг. Являясь председателем Императорского православного палестинского общества (ИППО), в мае 1911 года великая княгиня Елизавета Фёдоровна отправила приглашение настоятелю Спасо-Елеазаровой пустыни, игумену Дометию (Золотухину), вступить в число членов Псковского отдела ИППО с подпиской на журнал «Сообщения Императорского православного палестинского общества». Вплоть до 1914 года некоторые монахи Спасо-Елеазаровского монастыря совершали паломничество в Иерусалим и на Афон. По обращению великой княгини Елисаветы Феодоровны Елеазаровский монастырь неоднократно принимал участие в благотворительных сборах на нужды ИППО.

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