Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах губернатора Смоленской области, выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Псковской области

08:50, 23 июня 2023, ПАИ

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах губернатора Смоленской области, выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Псковской области.

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах губернатора Смоленской области, выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Псковской области, 10 сентября 2023 года.

Наименование Объем, полос Цвет Тип бумаги Плотность,гр./м2 Тираж, экз. Стоимость, руб./экз. Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 2000 12 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 5000 6 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 10000 3.90 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 20000 3.60 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 50000 2.53 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 100000 2.48 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 50000 1.90 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 100000 1.60 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 200000 1.43 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 4.97 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 10000 3.66 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 20000 3.01 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 50000 2.74 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 100000 2.57 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 5000 7.40 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 10000 5.40 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 20000 5.08 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 50000 5.20 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 100000 4.80 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 5.16 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 10000 3.86 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 20000 3.35 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 50000 2.87 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 100000 2.70 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 5000 3.94 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 10000 3.66 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 20000 3.65 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 50000 3.65 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 100000 3.62

(Стоимость может меняться не более чем 15% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,

факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

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