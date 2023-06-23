Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах губернатора Смоленской области, выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Псковской области
Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах губернатора Смоленской области, выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Псковской области.
Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах губернатора Смоленской области, выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Псковской области, 10 сентября 2023 года.
|
Наименование
|
Объем, полос
|
Цвет
|
Тип бумаги
|
Плотность,гр./м2
|
Тираж, экз.
|
Стоимость, руб./экз.
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
12
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
6
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
10000
|
3.90
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
20000
|
3.60
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
50000
|
2.53
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
100000
|
2.48
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
50000
|
1.90
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
100000
|
1.60
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
200000
|
1.43
|
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
4.97
|
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
10000
|
3.66
|
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
20000
|
3.01
|
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
50000
|
2.74
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
100000
|
2.57
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
5000
|
7.40
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
10000
|
5.40
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
20000
|
5.08
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
50000
|
5.20
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
100000
|
4.80
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
5.16
|
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
10000
|
3.86
|
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
20000
|
3.35
|
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
50000
|
2.87
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
100000
|
2.70
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
5000
|
3.94
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
10000
|
3.66
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
20000
|
3.65
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
50000
|
3.65
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
100000
|
3.62
(Стоимость может меняться не более чем 15% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)
(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).
ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,
факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,
ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.