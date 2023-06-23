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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах губернатора Смоленской области, выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Псковской области

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на досрочных выборах губернатора Смоленской области, выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Псковской области.

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на досрочных выборах губернатора Смоленской области, выборах депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора Псковской области, 10 сентября 2023 года.

 

Наименование

Объем, полос

Цвет

Тип бумаги

Плотность,гр./м2

Тираж, экз.

Стоимость, руб./экз.

  

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

2000

12

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

5000

6

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

10000

3.90

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

20000

3.60

  

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

50000

2.53

  

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

100000

2.48

  

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

50000

1.90

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

100000

1.60

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

200000

1.43

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

4.97

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

10000

3.66

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

20000

3.01

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

50000

2.74

  

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

100000

2.57

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

5000

7.40

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

10000

5.40

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

20000

5.08

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

50000

5.20

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

100000

4.80

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

5.16

 

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

10000

3.86

 

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

20000

3.35

 

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

50000

2.87

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

100000

2.70

  

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

5000

3.94

  

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

10000

3.66

  

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

20000

3.65

  

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

50000

3.65

  

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

100000

3.62

  

 

(Стоимость может меняться не более чем 15% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,

факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

ИНН 6027024264,  Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.

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