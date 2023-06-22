Столкновение катера и гидроцикла на Великой в Пскове произошло из-за небезопасного манёвра
Сотрудники транспортной полиции Пскова проводят проверку по факту столкновения катера с гидроциклом в акватории Великой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
21 июня около семи часов вечера в дежурную часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в акватории реки Великой произошло столкновение катера с гидроциклом.
Предварительно установлено, что судоводитель маломерного судна, мужчина 52 лет, не успел уйти от столкновения в момент, когда гидроциклист совершил разворот, не убедившись в безопасности своего маневра.
В результате столкновения пострадали мужчина 42 лет, управлявший гидроциклом, и его 16-летняя дочь. Они доставлены в больницы Пскова.
Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее проверку начала транспортная прокуратура.
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