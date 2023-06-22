Этап квалификационных испытаний завершился для псковских судебных приставов

18:52, 22 июня 2023, ПАИ

Судебные приставы Псковской области завершили первый этап квалификационных испытаний на право ношения зелёного берета, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В Пскове начался региональный этап квалификационных испытаний на право ношения зеленого берета. За право пройти в финальный этап боролись 13 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области.

Зеленый берет является символом профессионального мастерства судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, отличительным знаком наиболее подготовленных сотрудников. Испытания проводились по различным видам подготовки в два этапа. Прохождение всех этапов испытаний контролировал заместитель главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин.

На первом этапе у судебных приставов проверили знания материальной части вооружения, ТТХ и правила обращения с ним, умения оказать первую помощь, выполнение упражнений на быстроту, силу и выносливость (подтягивание, подъем переворотом, подтягивание ног к перекладине, бег на дистанцию 100 м и 5 000 м).

В испытания первого этапа вошли и выполнение сотрудниками приёмов рукопашного боя, а также практическое выполнение упражнений стрельб из АК и ПМ. Успешно прошедшие первый этап испытаний будут направлены для прохождения финального этапа в Москву.

Перед началом испытаний с напутствующими словами выступили обладатель крапового берета подполковник внутренней службы в отставке Александр Карпов и врио командира СОБР Управления Росгвардии по Псковской области полковник Олег Дворецкий.