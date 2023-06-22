Более 24 километров туристических маршрутов обновят благодаря нацпроекту в Псковской области

19:11, 22 июня 2023, ПАИ

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к нормативам приводят маршруты, ведущие к популярным достопримечательностям и уникальным природным комплексам, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Развитие внутреннего туризма даёт хороший стимул для роста экономики регионов. Обеспечивается приток инвестиций, создаются новые рабочие места, формируются новые пространства для развития бизнеса. Для дальнейшего увеличения туристического потока необходимо обеспечить современную и безопасную транспортную инфраструктуру. На это в том числе нацелен национальный проект «Безопасные качественные дороги». Только в текущем году специалисты обновят свыше 1,8 тыс. км маршрутов, ведущих к туристическим объектам», ― рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Таким образом, дорожное покрытие будет отремонтировано на более чем 320 участках региональных трасс и городских улиц.

«Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога ― главная составляющая любого туристического маршрута. С самого начала реализации национального проекта таким дорогам уделяется особое внимание. За последние четыре года благодаря нацпроекту к нормативам привели свыше 6 тыс. км туристических маршрутов в разных уголках нашей страны — это более 1,1 тыс. объектов», ― отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Псковской области обновят две дороги, являющиеся (более 24 км) популярными туристическими маршрутами у жителей и гостей региона.

В этом дорожно-строительном сезоне приводится в нормативное состояние 12 км автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск в Печорском районе. Здесь проходит большой поток транзитного транспорта, также по трассе проходит маршрут к важным туристическим объектам региона — Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске. Специалисты работают в хорошем темпе. На объекте уже завершены подготовительные работы, уложено 8 км выравнивающего слоя дорожного полотна.

Также дорожники обновят ещё 12 км автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе. Трасса ведёт к Пушкинским Горам — одной из главных туристических точек региона. Здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». В настоящее время на объекте завершены все подготовительные работы, уложено около 65 % выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году трасса будет обновлена на всём протяжении.

Всего в 2023 году в рамках реализации нацпроекта планируется выполнить ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию около 200 км автомобильных дорог Псковской области.