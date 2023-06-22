Псковский гусляр рассказал, как не «заболтать» произведение

Сколько следует заниматься музыкой, чтобы не заиграть произведение, но остаться в технической форме, рассказал музыкант, гусляр Даниил Семёнов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Музыкант должен заниматься не менее четырёх часов в день, чтобы поддерживать тонус мышц, свои технические возможности. Я занимаюсь меньше, так как не позволяет учёба. Но перед конкурсами или концертами играю дополнительно по выходным. Без сна, без еды, без воды», – поделился гусляр.

Как подчеркнул гость эфира, если сил или желания заниматься нет, то не стоит себя заставлять.

«В таких случаях лучше взять и посмотреть фильм, почитать книгу. Нужно отвлекаться от музыки, иначе ты сам устанешь и заболтаешь произведение. Вылетают какие-то ноты из головы, забываешь ритм, гармонию – и произведение у тебя на концерте получится не так, как ты хотел, либо вообще не получится», – убеждён Даниил Семенов.

Гусляр обратил внимание также на то, что не нужно играть произведение от начала до конца – лучше отрывками, но качественно.