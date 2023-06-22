В Струго-Красненском районе перезахоронили 10 бойцов

20:02, 22 июня 2023, ПАИ

В деревне Демяховщина Новосельской волости Струго-Красненского района состоялось перезахоронение 10 бойцов, погибших на территории района. Их останки нашли участники группы «Поиск». Об этом сообщила газета «Струги».

На траурный митинг прибыли представители власти, ветераны, местные жители, военнослужащие и дети.

«За деревней Княжицы, далеко в лесу, в урочище Кратково, когда-то было захоронение. От местных жителей я узнал, что когда был бой, наши пришли туда и оставили раненых солдат. А чуть позже туда пришли немцы и раненых всех расстреляли. Местные жители их где-то прикопали. Мы ходили искали. И вот сейчас наткнулись на останки 10 человек. При них мы нашли пуговки, патроны, перевязочные пакеты, что свидетельствует о том, что они были ранены. К сожалению, не удалось установить личности», – рассказал один из участников поискового отряда Александр Сергеев.

На состоявшемся митинге об этом же рассказал руководитель отряда «Поиск» Андрей Фёдоров. Глава района Александр Волков, выступая на митинге, поблагодарил поисковиков за важную и нужную работу, отметив, что сегодня воины похоронены с почестями.

«Выражаю признательность поисковикам за их нелёгкий труд, благодаря которому уже не один безымянный защитник, сражавшийся и погибший, обрёл покой на нашей земле! Наша святая обязанность – хранить память о подвигах наших солдат. Их героические поступки невозможно переоценить, они подарили свободу не только нам, но и всему миру. Вечная память героям!» – сказал Александр Волков.

О важности данного события как для нравственно-патриотического воспитания молодёжи поселения, так и для восстановления исторической справедливости и увековечивания памяти солдат, отдавших свои жизни за Великую Победу, говорил военный комиссар объединённого военкомата по Струго-Красненскому, Гдовскому и Плюсскому районам Фёдор Закиров.

Глава сельского поселения «Новосельская волость» Артур Давыдов отметил, что «благодаря тем, кого сегодня мы хороним, у нас мирное небо над головой, мы можем жить и работать, строить планы». По христианской традиции литию по погибшим отслужил отец Дмитрий.

В торжественном карауле стояли воины войсковой части № 55584. В момент захоронения прозвучал троекратный оружейный залп. К свежему могильному холмику возложили цветы и венки. А в 12:15 по московскому времени все, как и во всей России, застыли в минуте молчания, почтив память тех, кто подарил нам мирное небо.