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Общество

Митинги в память о павших героях прошли в Псковской области

Сегодня в полдень в Опочке состоялась церемония возложения цветов к стеле Памяти в парке Победы, которая завершилась общероссийской акцией «Минута молчания».

Фото газеты «Красный маяк»

В Порхове в полдень все собрались к мемориалу «Дулаг-100», где началось мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби «Тот самый первый день войны». У поклонного креста уже ждали юнармейцы Порхова, волонтёры Победы, юные барабанщицы, люди, приехавшие в этот день на своих машинах.

Фото газеты «Порховский вестник»

В Пыталово в сквере имени 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.

Фото газеты «Наша жизнь»

В День памяти и скорби у воинского мемориала в деревне Покровское Красногородского района прошёл митинг-реквием «Вовек нам этой даты не забыть». В этот траурный день на митинге выступила Валентина Степанова, тёща погибшего в наши дни участника СВО Александра Андреева, награждённого посмертно орденом Мужества. Она обратилась к молодому поколению со словами, что надо «помнить и хранить память о героях, защищавших страну от фашизма, знать, любить историю своей Родины».

Фото газеты «Заря»

У обелиска на братском захоронении посёлка Бежаницы состоялся торжественный митинг, на котором произвели перезахоронение останков одиннадцати воинов, павших в боях за железнодорожные пути в районе деревни Смёново Лющикской волости. Все они были обнаружены поисковым отрядом «Бежаницкий» (командир – Александр Попов). Перед погребением останков иеромонах Софроний совершил литию по усопшим православным воинам. Закончился митинг минутой молчания и торжественным возложением цветов.

Фото газеты «Сельская новь»

На центральном воинском захоронении Пушкинских Гор состоялся митинг «Бессмертны войны воспоминания», посвящённый Дню памяти и скорби. Почтить память павших пришли глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев, представители районной администрации, жители и гости посёлка.

Фото газеты «Пушкинский край»

В городе Себеже в сквере Знамени Победы прошёл митинг, посвящённый 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На митинге было многолюдно: присутствовали участники международного патриотического лагеря «Курган Дружбы – 2023» – около двухсот ребят из России, в частности из Псковской области, и Республики Беларусь, сотрудники организаций и предприятий города, представители Псковской таможни, общественность.

Фото газеты «Призыв»

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