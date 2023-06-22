Пожарно-тактические занятия пожарной части прошли в Пыталово

20:54, 22 июня 2023, ПАИ

С 19 по 22 июня проходили пожарно-тактические занятия с каждым дежурным караулом пожарной части № 28 Пыталово с целью подготовки караулов к ведению боевых действий при пожарах, выработки у личного состава самообладания, выдержки и психологической устойчивости к работе в экстремальных условиях, а также изучения объектов города и района, сообщила газета «Наша жизнь».



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"















Объектом учений послужил Дом детского творчества.

Такие занятия идут в тесном взаимодействии с администрацией объекта, для работников которой это тоже получение необходимых навыков. Пожарные выражают особую благодарность своей добровольной помощнице, которая не побоялась выступить в роли пострадавшей.