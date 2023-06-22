Куньинская команда заняла призовое место в областной детско-юношеской игре «Зарница»

21:32, 22 июня 2023, ПАИ

С 20 по 22 июня на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» (Островский район Псковской области) проходил региональный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница-2023». Об этом сообщила газета «Пламя».

В игре приняло участие восемь команд из Пскова, Псковского, Невельского, Великолукского, Островского, Опочецкого, Бежаницкого и Куньинского районов.

По итогам трёх дней соревнований куньинским ребятам удалось занять призовые места во всех конкурсах.

Первое место участники из Куньи заняли в конкурсе «Готов к труду и обороне» (подтягивание у юношей, отжимание у девушек, прыжок в длину с места, упражнение на гибкость, подъём туловища из положения лёжа), второе место – в конкурсах «Огневой рубеж» (сборка-разборка автомата, зарядка магазина, знание устройства и тактико-технических характеристик АК-74 и ПМ), «Первая помощь» (теория и практика первой медицинской помощи), третье – в конкурсах «Красив в строю, силён в бою» (смотр строя и песни), «Ратные страницы истории» (ответы на вопросы об истории).

По итогам всех конкурсов Куньинский район занял призовое второе место с результатом 11 очков, заработанных в конкурсах. Первое место у команды из Пскова (8 очков), третье место разделили Невельский и Островский районы.

За Куньинский район выступали учащиеся Центра внешкольной работы и ШСК «Олимп» Куньинской школы Ульяна Ростникова, Арина Бачурина, Алёна Семёнова, Роман Митюшин, Евгений Степанов, Даниил Звонарёв, Юрий Емельянов. Руководители команды – директор ЦВР Сергей Арсеньев, педагоги дополнительного образования Дмитрий Лебедев, Ольга Солонарь.