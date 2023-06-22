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Общество

Сдать налоговые отчёты организации и ИП обязаны не позднее 26 июня

Направить отчёты в налоговые органы организации и ИП обязаны не позднее 26 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

С 2023 года в рамках перехода на единый налоговый счёт (ЕНС) для большинства налогов и взносов установлены общие сроки налоговой отчётности и перечислений в бюджет, где срок направления отчётов – 25-е число каждого месяца, дата платежа – 28-е число каждого месяца.

Управление ФНС России по Псковской области обращает внимание на то, что в июне 25-е число выпадает на выходной день, поэтому представить уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в налоговый орган необходимо в срок не позднее 26 июня 2023 года.

В июне организациям и индивидуальным предпринимателям предстоит направить:

  • уведомление для ЕНП об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов;
  • декларацию о налогах на прибыль за май 2023 года (для тех, кто исчисляет ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли);
  • декларацию о НДПИ за май 2023 года (для тех, кто признан пользователем недр).

Форма, порядок заполнения и формат уведомления установлены приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Важно помнить о своевременной подаче уведомлений об исчисленных суммах. Без них деньги не могут быть распределены по бюджетам, что приведёт к начислению пени. Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки, начиная со дня возникновения недоимки до дня уплаты включительно.

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