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Общество

День балалайки отмечают 23 июня

Появление Дня балалайки можно считать заслугой исключительно самих музыкантов-народников. Праздник не установлен официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.

Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23 июня 1688 года.

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя «балалаечными» юбилеями: исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого Национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно сейчас знакомо нам.

День балалайки отмечают профессиональные исполнители, играющие на разных русских народных музыкальных инструментах, творческие коллективы, просто любители, музыканты-народники Европы, Латинской Америки, Австралии, США, ЮАР, Белоруссии, Казахстана и России.

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