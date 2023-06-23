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Общество

Работать только среди мужчин комфортно лишь 15% псковичек – опрос

Мужчинам чаще всего все равно, в каком коллективе работать (51%). Среди женщин больше тех, кто предпочитает смешанные коллективы (45%), сообщается в опросе SuperJob.

Среди представителей сильного пола в чисто мужском коллективе комфортнее трудиться каждому девятому (11%). О том, чтобы быть единственным мужчиной в команде, состоящей исключительно из женщин, мечтают 5%.

Среди жительниц Пскова только каждая двадцатая хотела бы работать исключительно с женщинами (5%). Втрое чаще женщины мечтают работать в окружении мужчин (15%).

Чем старше мужчины и чем выше их уровень дохода, тем реже они хотят работать в однополых коллективах (как в чисто мужских, так и в чисто женских). Среди женщин ситуация несколько иная: с увеличением возраста и величины зарплаты опрошенных популярность женских команд падает, мужских — возрастает.

Холостые мужчины чаще женатых стремятся работать в чисто женских коллективах. Незамужние женщины чаще говорят, что им комфортнее трудиться среди мужчин.

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