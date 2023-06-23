Молодёжь составляет более 22% населения Псковской области

10:25, 23 июня 2023, ПАИ

В Псковской области численность населения в возрасте от 15 до 35 лет на 1 января 2023 года составляла 132,7 тысячи человек, или 22,6 % всего населения. Из них 69,3 тысячи – молодые люди и 63,4 тысячи – девушки. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

В городских поселениях доля молодёжи составляла 23,4 % от общей численности горожан, в сельской местности – 20,6 % соответственно.

В возрастной структуре молодёжи самой многочисленной являлась группа в возрасте 30-35 лет, составляющая 37,8 % всей молодёжи области. Наиболее часто вступали в брак мужчины в возрасте 25-29 лет (22,4 %), а женщины в возрасте 20-24 лет (22,6 %).

В 2022 году стали матерями 3,5 тысячи жительниц Псковской области в возрасте до 35 лет, или 81,9 % всех матерей.

В организациях высшего образования Псковской области, по данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на начало 2022-2023 учебного года высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получали 10 968 студентов. Выпуск бакалавров, специалистов и магистров в вузах Псковской области составил 1 949 человек.

Численность студентов в организациях среднего профессионального образования, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2022-2023 учебного года составляла 13 586 человек. Выпуск квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена составил 3 011 человек.

Численность занятого населения в экономике Псковской области в возрасте 15-34 лет за 2022 год составляла 90,4 тысячи человек (в 2021 году – 93,3 тысячи).