Великолукская пенсионерка фиктивно зарегистрировала гражданина Узбекистана

10:28, 23 июня 2023, ПАИ

В Великих Луках и Невеле полицейские выявили факты фиктивной регистрации граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, в июне в Великих Луках 75-летняя пенсионерка осуществила фиктивную регистрацию гражданина Узбекистана без фактического его пребывания по месту регистрации. А в Невеле 60-летняя безработная горожанка фиктивно зарегистрировала гражданина Российской Федерации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

В соответствии со статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.