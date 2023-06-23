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Происшествия

Около двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Около двух миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Печор, Острова и Порхова в результате мошеннических действий неизвестных лиц. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото ПАИ

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, возврата денежных средств за ранее приобретенный товар, а также предоставления дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями собеседников.

В итоге потерпевшие лишились около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Добавим, что разного рода мошеннические проявления, участившиеся в регионе, по-прежнему вызывают серьёзную обеспокоенность. В связи с этим полиция в очередной раз настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения незнакомцев, пытающихся использовать доверчивых людей в своих корыстных целях.

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