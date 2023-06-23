Уровень тревожного настроения россиян составил 44 % – опрос
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 44 %, спокойствие ощущают 50 % граждан, следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение».
Еще 6 % граждан затруднились ответить. Опрос «ФОМнибус» был проведен 16–18 июня среди жителей 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ, в нём приняли участие 1 500 респондентов.
Отметим, неделей ранее уровень тревожного настроения находился на уровне 48 %, спокойствие ощущали 45 % опрошенных.
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