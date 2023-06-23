Уровень тревожного настроения россиян составил 44 % – опрос

11:15, 23 июня 2023, ПАИ

Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 44 %, спокойствие ощущают 50 % граждан, следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение».

Еще 6 % граждан затруднились ответить. Опрос «ФОМнибус» был проведен 16–18 июня среди жителей 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ, в нём приняли участие 1 500 респондентов.

Отметим, неделей ранее уровень тревожного настроения находился на уровне 48 %, спокойствие ощущали 45 % опрошенных.