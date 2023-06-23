Как пройдёт XXII Псковская регата, обсуждают в медиацентре ПАИ

11:03, 23 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная всероссийским соревнованиям «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 июня.

Из каких регионов приедут спортсмены, как будут организованы соревнования, где пройдут старты, кто судьи, а также кто будет представлять Псковскую область и на какие результаты рассчитываем, расскажет директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус.