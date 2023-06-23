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Общество

В российских учебниках истории появятся QR-коды

В новом учебнике истории для учеников 10-х классов будет доступен QR-код, позволяющий осуществить доступ к достоверным фактам и информации, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Он очень интересный. Вот я читал о Сталинградской битве, весь еще, честно скажу, не посмотрел, только вчера принесли. Мурашки по телу идут. Герои, факты. Впервые в учебнике мы имеем возможность через QR-код обратиться к достоверным фактам, достоверной информации», — сказал Кравцов.

Он отметил, что изучение истории, в частности личности Иосифа Сталина, должно осуществляться на основе правдивых фактов, важно не пересказывать лишь их положительные стороны, а учитывать все аспекты исторической реальности. Кравцов подчеркнул, что факты, представленные в учебнике истории, — это историческая правда, основанная на фактах. «Это самое главное», — подчеркнул Кравцов.

Ранее он сообщал, что в России идёт работа над новым учебником по истории, который будет единым для всех школ. Однако в зависимости от уровня преподавания могут использоваться различные варианты учебников. Исторические материалы будут охватывать разные темы, включая начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также санкционное давление. Работу над учебником возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

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