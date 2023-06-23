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Все этапы перестроек башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре изучили специалисты

Все этапы перестроек башни Святых ворот в Псково-Печерском монастыре изучили специалисты-реставраторы. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

 

Святые ворота монастыря находятся в Петровской башне, построенной в XVII веке (первоначально использовались ворота под Никольской надвратной церковью, проход осуществлялся через захаб, образованный пристроенной к ней снаружи (возможно, несколько позднее самой надвратной церкви) Никольской башней). Башня святых ворот (Петровская башня) – объект культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот», входит в архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря.

В ходе предпроектных работ удалось сделать ряд важных открытий об этом устройстве важного узла оборонного сооружения монастыря-крепости. Башня и ее внешнее оформление за столетия претерпели ряд изменений. Реставраторы изучили все этапы перестроек. Проект реставрации предусматривает соблюдение максимальной историчности памятника архитектуры федерального значения. 

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