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Общество

Борис Елкин наградил молодёжь Пскова в преддверии праздника

В преддверии Дня молодёжи глава города Борис Елкин вручил благодарственные письма отличившимся в различных сферах молодым людям Пскова. Торжественное мероприятие прошло в креативном пространстве «Лофт» сегодня, 23 июня, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото ПАИ

«Рад вас всех видеть в преддверии Дня молодёжи. Важно идти в ногу со временем! Нам, чиновникам, необходима поддержка и помощь, в том числе молодёжи, потому что за молодёжью будущее. И чтобы будущее нашей страны было в надежных руках, надо работать вместе. Ваши идеи, ваши инициативы очень для нас важны. Мы будем их поддерживать и стимулировать. Важно, чтобы вы транслировали нам свои идеи, идеи друзей, коллег, чтобы мы могли вместе предпринять во благо нашего города, региона, наших жителей те или иные решения», – отметил глава Пскова. 

  • Борис Елкин наградил молодых псковичей
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин наградил молодых псковичей
    Фото: ПАИ
  • Борис Елкин наградил молодых псковичей
    Фото: ПАИ

Всего за активную социальную деятельность по развитию сферы молодёжной политики в Пскове и в связи с празднованием Дня молодёжи Борис Елкин наградил десять псковичей. В продолжение мероприятия глава Пскова пообщался с молодыми людьми в неформальной обстановке. 

Напомним, 24 июня в России пройдёт День молодёжи.

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