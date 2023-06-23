Борис Елкин наградил молодёжь Пскова в преддверии праздника

10:57, 23 июня 2023, ПАИ

В преддверии Дня молодёжи глава города Борис Елкин вручил благодарственные письма отличившимся в различных сферах молодым людям Пскова. Торжественное мероприятие прошло в креативном пространстве «Лофт» сегодня, 23 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Рад вас всех видеть в преддверии Дня молодёжи. Важно идти в ногу со временем! Нам, чиновникам, необходима поддержка и помощь, в том числе молодёжи, потому что за молодёжью будущее. И чтобы будущее нашей страны было в надежных руках, надо работать вместе. Ваши идеи, ваши инициативы очень для нас важны. Мы будем их поддерживать и стимулировать. Важно, чтобы вы транслировали нам свои идеи, идеи друзей, коллег, чтобы мы могли вместе предпринять во благо нашего города, региона, наших жителей те или иные решения», – отметил глава Пскова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Всего за активную социальную деятельность по развитию сферы молодёжной политики в Пскове и в связи с празднованием Дня молодёжи Борис Елкин наградил десять псковичей. В продолжение мероприятия глава Пскова пообщался с молодыми людьми в неформальной обстановке.

Напомним, 24 июня в России пройдёт День молодёжи.