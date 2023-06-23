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Происшествия

Прокуратура выяснила причины обрушения потолка в жилом доме в Заплюсье

Прокуратура Плюсского района завершила проверку по факту обрушения потолка в квартире пенсионерки, сообщили ПАИ в ведомстве. Ранее сообщалось, что 29 мая в поселке Заплюсье на улице Римского-Корсакова второй этаж в жилом доме обрушился на первый.

Фото областной прокуратуры

Установлено, что обрушение произошло из-за износа балок перекрытий, которые длительное время подвергались воздействию атмосферных осадков.

Последствия обрушения устранены, балки перекрытия, потолок и теплоизоляция квартиры восстановлены.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление в адрес генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области в связи с невыполнением плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Меры прокурорского реагирования приняты также в отношении главы Плюсского района по факту непроведения оценки технического состояния домов и директора управляющей компании ООО «ЖКХ Плюсса № 1» из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Кроме того, в отношении должностных лиц управляющей компании возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Межведомственной комиссией администрации Плюсского района назначена экспертиза с целью определения технического состояния дома. По ее результатам будет решен вопрос о признании дома аварийным, подлежащим сносу и расселению.

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