Новые дома в пушкиногорском глэмпинге «Князь Гвидон» введут в эксплуатацию к августу

12:21, 23 июня 2023, ПАИ

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова посетила с рабочим визитом объекты грантополучателей. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете.



Фото: Комитет по туризму Псковской области



Фото: Комитет по туризму Псковской области



Фото: Комитет по туризму Псковской области



Фото: Комитет по туризму Псковской области



Фото: Комитет по туризму Псковской области



Фото: Комитет по туризму Псковской области











Первый объект расположен в Пушкиногорском районе – это глэмпинг «Князь Гвидон». В дополнение к уже функционирующим домикам, возведенным собственником, при помощи грантовой поддержки государства тут создаются 10 модулей на 30 мест. Среди форматов домиков встречаются достаточно необычные варианты – а-фреймы и сферы.

К августу текущего года объекты будут введены в эксплуатацию и примут гостей, подчеркнули в комитете.



Второй объект находится в Псковском районе – тут реализуется проект «Курортный отель «Берег», предусматривающий создание 10 модулей на 20 койко-мест. На прилегающей территории благодаря грантовой поддержке комитета по туризму Псковской области благоустроен пляж, созданы детская и спортивная площадки, которые пользуются большим спросом у отдыхающих.