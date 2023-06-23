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Общество

Новые дома в пушкиногорском глэмпинге «Князь Гвидон» введут в эксплуатацию к августу

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова посетила с рабочим визитом объекты грантополучателей. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете.

  • Объекты грантополучателей
    Фото: Комитет по туризму Псковской области
  • Объекты грантополучателей
    Фото: Комитет по туризму Псковской области
  • Объекты грантополучателей
    Фото: Комитет по туризму Псковской области
  • Объекты грантополучателей
    Фото: Комитет по туризму Псковской области
  • Объекты грантополучателей
    Фото: Комитет по туризму Псковской области
  • Объекты грантополучателей
    Фото: Комитет по туризму Псковской области

Первый объект расположен в Пушкиногорском районе – это глэмпинг «Князь Гвидон». В дополнение к уже функционирующим домикам, возведенным собственником, при помощи грантовой поддержки государства тут создаются 10 модулей на 30 мест. Среди форматов домиков встречаются достаточно необычные варианты – а-фреймы и сферы.

К августу текущего года объекты будут введены в эксплуатацию и примут гостей, подчеркнули в комитете. 

Второй объект находится в Псковском районе – тут реализуется проект «Курортный отель «Берег», предусматривающий создание 10 модулей на 20 койко-мест. На прилегающей территории благодаря грантовой поддержке комитета по туризму Псковской области благоустроен пляж, созданы детская и спортивная площадки, которые пользуются большим спросом у отдыхающих.

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