В Псковской области увеличился пассажиропоток через границу

11:41, 23 июня 2023, ПАИ

В Псковской области увеличился пассажиропоток, в том числе несовершеннолетних, следующих через государственную границу в период отпусков и летних каникул. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

«В целях исключения скопления лиц и транспортных средств, следующих через многосторонние автомобильные пункты пропуска «Бурачки», «Убылинка», «Лудонка» (российско-латвийская граница), рекомендуется выбирать альтернативные маршруты следования через ближайшие автомобильные пункты пропуска «Шумилкино», «Куничина Гора» и «Брунишево» (российско-эстонская граница)», – отметили в Пограничном управлении ФСБ.

Во избежание возникновения проблемных ситуаций на границе пограничное управление напомнило населению и гостям региона о порядке выезда несовершеннолетних граждан Российской Федерации за рубеж. «Согласно требованиям Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетние граждане, как правило, выезжают из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из законных представителей. При этом согласия второго родителя, усыновителя, опекуна или попечителя на выезд не требуется», – рассказали в Пограничном управлении ФСБ.

Там добавили, что в случае, если несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие одного из его законных представителей на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации.

«В случае, если один из родителей, опекунов или попечителей заявил о своем несогласии на выезд из Российской Федерации, вопрос о возможности его выезда решается в судебном порядке. Удостовериться в отсутствии ограничения на выезд можно заранее, обратившись в подразделения УВМ МВД России по Псковской области», – заключили в Пограничном управлении ФСБ.