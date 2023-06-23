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Спорт

Всероссийские соревнования по гребному спорту пройдут в Пскове с 25 по 27 июня

Всероссийские соревнования по гребному спорту «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко пройдут в Пскове с 25 по 27 июня. Об этом рассказал директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ. На фото Александр Белоус

«Данная регата проходит у нас в 22-й раз. Начало своё она берет с 1963 года. На тот момент она была региональной, а потом стала всероссийской», – сказал Александр Белоус и добавил, что также несколько лет подряд соревнования имели международный статус.

По его словам, дистанция для спортсменов будет практически в центре Пскова: старт будет находиться между мостами – железнодорожным и 50-летия Октября, а финиш – у спортивной школы «Ника».

«Это будет очень удобно для зрителей», – обратил внимание директор спортивной школы.

25 июня соревнования начнутся с парада открытия в 10:00. Старт будет в 10:30, так же как и 26 июня. Спортивное мероприятие будет поделено на утреннюю и вечернюю программу.

27 июня – заключительный день. Александр Белоус отметил, что соревнования завершатся в районе обеда – с 14:00 до 15:00.

Участники должны будут проплыть 1000 метров в следующих классах: «одиночка», «двойка без рулевого», «двойка парная», «четверка парная» и «четверка с рулевым».

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