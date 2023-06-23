Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

МегаФон построил объекты связи в Печорах

МегаФон построил объекты связи в крупном туристическом центре Псковской области. Теперь свыше 10 тысяч жителей Печор и еще столько же туристов могут выходить на связь на более высоких 4G-скоростях. Об этом ПАИ сообщили в компании. 

Фото здесь и далее: ПАО МегаФон

Новая инфраструктура связи работает в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Акцент в процессе апгрейда сети был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. В зону стройки вошел исторический центр города, где сконцентрировано множество туристических достопримечательностей: музей города, храмы XV века, смотровая видовая площадка, торговые ряды, каменные дома эстонской архитектуры и множество других объектов культурного и социального назначения.

«По данным МегаФона, за последний месяц туристический поток в Печоры увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в 3 раза. Сейчас на сети LTE приходится более половины всего голосового трафика в Печорах. Поэтому МегаФон подготовил сеть к туристическому сезону, построил инфраструктуру с дополнительными слоями LTE, чтобы наши абоненты могли пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях», – прокомментировал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

В компании отметили, что спрос на высокие скорости интернета в Печорах подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика от иногородних визитеров. Наибольшей популярностью Печоры пользуются у петербуржцев: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 30% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают в Псковский регион, - Москва, Великий Новгород, Смоленск.

Реклама. ПАО Мегафон

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 июня 2023

Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
23 июня 2023

МегаФон построил объекты связи в Печорах
23 июня 2023

Псковская область и Российский союз сельской молодежи подписали соглашение
23 июня 2023

Псковский гематолог станет гостем программы на «Серебряном дожде»
23 июня 2023

В Пскове хотят установить мемориальную доску писателю Александру Бологову
23 июня 2023

Около 900 вакансий предлагается на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове
23 июня 2023

Благодаря откликам гостей на сервисах «Яндекса» псковский музей получил статус «Хорошее место»
23 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются завтра в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...