МегаФон построил объекты связи в Печорах

14:10, 23 июня 2023, ПАИ

МегаФон построил объекты связи в крупном туристическом центре Псковской области. Теперь свыше 10 тысяч жителей Печор и еще столько же туристов могут выходить на связь на более высоких 4G-скоростях. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Новая инфраструктура связи работает в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Акцент в процессе апгрейда сети был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. В зону стройки вошел исторический центр города, где сконцентрировано множество туристических достопримечательностей: музей города, храмы XV века, смотровая видовая площадка, торговые ряды, каменные дома эстонской архитектуры и множество других объектов культурного и социального назначения.

«По данным МегаФона, за последний месяц туристический поток в Печоры увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в 3 раза. Сейчас на сети LTE приходится более половины всего голосового трафика в Печорах. Поэтому МегаФон подготовил сеть к туристическому сезону, построил инфраструктуру с дополнительными слоями LTE, чтобы наши абоненты могли пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях», – прокомментировал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

В компании отметили, что спрос на высокие скорости интернета в Печорах подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика от иногородних визитеров. Наибольшей популярностью Печоры пользуются у петербуржцев: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 30% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают в Псковский регион, - Москва, Великий Новгород, Смоленск.

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