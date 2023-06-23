Изношенный асфальт по 13 адресам восстановят в Пскове

12:06, 23 июня 2023, ПАИ

Изношенные слои асфальта по 13 адресам восстановят в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Работы начались с дублера улицы Западной (от Коммунальной до дома № 16).

В списке также: улица Вокзальная (у автовокзала, у ж/д вокзала, от дома № 1а/1 до улицы Советской), Верхняя Набережная, улица Народная (от Рижского проспекта до Юбилейной выборочно), улица Розы Люксембург (от Киселева до Максима Горького выборочно), улица Олега Кошевого (от Школьной до Белинского выборочно), Рижский проспект (от Балтийской до ТК «Фьорд Плаза», крайние полосы), улица Карла Маркса (от Пушкина до Воровского), улица Ижорского Батальона (от дома № 15 до дома № 51 выборочно), улица Красноармейская (от Петровской до Киселева), улица Шестака (перекресток с Гаражным проездом), улица Леона Поземского (от дома № 92 до Алмазной, от Ваулиногорского шоссе до границы города), перекресток улиц Советской и Некрасова.

«Это не ремонт дороги, а, по сути, ямочный ремонт. Только заделываем не каждую яму отдельно, а срезаем большими участками и укладываем один слой асфальта. Это временная мера, но более надежная», - уточнил Борис Елкин.