Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Изношенный асфальт по 13 адресам восстановят в Пскове

Изношенные слои асфальта по 13 адресам восстановят в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Работы начались с дублера улицы Западной (от Коммунальной до дома № 16).

В списке также: улица Вокзальная (у автовокзала, у ж/д вокзала, от дома № 1а/1 до улицы Советской), Верхняя Набережная, улица Народная (от Рижского проспекта до Юбилейной выборочно), улица Розы Люксембург (от Киселева до Максима Горького выборочно), улица Олега Кошевого (от Школьной до Белинского выборочно), Рижский проспект (от Балтийской до ТК «Фьорд Плаза», крайние полосы), улица Карла Маркса (от Пушкина до Воровского), улица Ижорского Батальона (от дома № 15 до дома № 51 выборочно), улица Красноармейская (от Петровской до Киселева), улица Шестака (перекресток с Гаражным проездом), улица Леона Поземского (от дома № 92 до Алмазной, от Ваулиногорского шоссе до границы города), перекресток улиц Советской и Некрасова.

«Это не ремонт дороги, а, по сути, ямочный ремонт. Только заделываем не каждую яму отдельно, а срезаем большими участками и укладываем один слой асфальта. Это временная мера, но более надежная», - уточнил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 июня 2023

В Пскове хотят установить мемориальную доску писателю Александру Бологову
23 июня 2023

Около 900 вакансий предлагается на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове
23 июня 2023

Благодаря откликам гостей на сервисах «Яндекса» псковский музей получил статус «Хорошее место»
23 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются завтра в Пскове
23 июня 2023

Всероссийская ярмарка трудоустройства стартовала в Псковской области
23 июня 2023

Фильм «263 ночи» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
23 июня 2023

Новые дома в пушкиногорском глэмпинге «Князь Гвидон» введут в эксплуатацию к августу
23 июня 2023

Изношенный асфальт по 13 адресам восстановят в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...