Более 200 спортсменов из десяти регионов России заявились на XXII Псковскую регату

13:03, 23 июня 2023, ПАИ

Более 200 спортсменов из десяти регионов России заявились на всероссийские соревнования по гребному спорту «XXII Псковская регата». Об этом заявил директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, на данный момент вместе с тренерами заявлено 220-230 спортсменов из десяти регионов России. «Они из Великого Новгорода, Калининграда, Санкт-Петербурга, Республики Карелии. Также приедут ребята из Крыма и Томска», – отметил он и добавил, что от Псковской области будут участвовать команды из Пскова и посёлка Дедовичи.

«Завтра [24 июня. – ПАИ] у нас день приезда команд. Они будут разбирать свои лодки, настраивать их и «пробовать» псковскую воду», – подчеркнул директор спортивной школы «Ника».

Участие в соревнованиях примут гребцы от 15 до 17 лет.

Александр Белоус обратил внимание, что удобнее всего следить за соревнованиями на набережной реки Великой – от Покровской башни и до спортивной школы «Ника».