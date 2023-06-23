Судьи со всероссийским статусом будут оценивать спортсменов на Псковской регате
Судьи со всероссийским статусом будут оценивать выступления спортсменов на соревнованиях по гребному спорту «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко, которые пройдут в Пскове с 25 по 27 июня. Об этом рассказал директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«На регату приглашены 15 судей из разных городов. В основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Великого Новгорода и Краснодарского края. А также наши судьи», - уточнил он.
По словам Александра Белоуса, судить будут честно. «Коллектив именно судейской бригады достаточно разноименный. Они, как правило, имеют статус всероссийской категории - высший статус Российской Федерации», - заключил он.
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