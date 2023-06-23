Судьи со всероссийским статусом будут оценивать спортсменов на Псковской регате

13:10, 23 июня 2023, ПАИ

Судьи со всероссийским статусом будут оценивать выступления спортсменов на соревнованиях по гребному спорту «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко, которые пройдут в Пскове с 25 по 27 июня. Об этом рассказал директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На регату приглашены 15 судей из разных городов. В основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Великого Новгорода и Краснодарского края. А также наши судьи», - уточнил он.

По словам Александра Белоуса, судить будут честно. «Коллектив именно судейской бригады достаточно разноименный. Они, как правило, имеют статус всероссийской категории - высший статус Российской Федерации», - заключил он.