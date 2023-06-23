Кратковременные дожди с грозами ожидаются завтра в Пскове

12:51, 23 июня 2023, ПАИ

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в субботу, 24 июня, на территории Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

24 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем – местами кратковременные дожди. Температура по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.