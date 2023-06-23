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Общество

В Пскове хотят установить мемориальную доску писателю Александру Бологову

Вопрос об установке мемориальной доски прозаику, поэту, члену Союза писателей СССР Александру Бологову на фасаде дома № 23 на улице Розы Люксембург, в котором он проживал, рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы. Обсуждение прошло на заседании сегодня, 23 июня, под председательством Натальи Мельниковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы. 

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Проект решения подготовили на основании ходатайства общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове. Финансирование работ по изготовлению и установке мемориальной доски будет производиться за счет добровольных пожертвований родственников и друзей писателя.

Александр Бологов родился 7 сентября 1932 года в Орле. В 1963 году он переехал в Псков, работал учителем литературы и черчения в школе № 8, затем - старшим редактором в Псковском отделении «Лениздата». В 1973 году был принят в Союз писателей СССР, 25 лет избирался председателем Псковского областного отделения Союза писателей России. Скончался 17 июня 2019 года в Пскове на 87-м году жизни.

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