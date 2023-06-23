Псковские ориентировщики стали призёрами соревнований «Камни Карельского перешейка»

14:20, 23 июня 2023, ПАИ

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Камни Карельского перешейка», которые проходили в Выборгском районе Ленинградской области, вблизи города Каменногорск, с 17 по 22 июня. Об этом сообщается в группе центра спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в дисциплинах трейл-ориентирования «Чемпионат Федерации спортивного ориентирования России».

Эдуард Огинский завоевал три серебряные медали, Валерий Иванов - три «бронзы», а Марина Борисенкова получила одно серебряную и бронзовую награды.

«Спортсмены Псковской области показали хорошие результаты», - отметили в центре.