Псковские ориентировщики стали призёрами соревнований «Камни Карельского перешейка»
Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Камни Карельского перешейка», которые проходили в Выборгском районе Ленинградской области, вблизи города Каменногорск, с 17 по 22 июня. Об этом сообщается в группе центра спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования проходили в дисциплинах трейл-ориентирования «Чемпионат Федерации спортивного ориентирования России».
Эдуард Огинский завоевал три серебряные медали, Валерий Иванов - три «бронзы», а Марина Борисенкова получила одно серебряную и бронзовую награды.
«Спортсмены Псковской области показали хорошие результаты», - отметили в центре.
Комментарии: 0 Обсудить >>>