Псковский гематолог станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет заведующий гематологическим отделением Псковской областной клинической больницы Владимир Кобиясов.
Темы для обсуждения:
- Как понять, что кровь не та?
- Красные и белые. Как найти идеальный баланс?
- Что такое «голубая кровь»?
- Помогут ли витамины улучшить кровь?
- Как лечить наследственные и приобретенные заболевания крови?
Программа «Анамнез» выходит на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу в 14:00.
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