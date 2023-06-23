Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский гематолог станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет заведующий гематологическим отделением Псковской областной клинической больницы Владимир Кобиясов.

Темы для обсуждения:

  • Как понять, что кровь не та?
  • Красные и белые. Как найти идеальный баланс?
  • Что такое «голубая кровь»?
  • Помогут ли витамины улучшить кровь?
  • К​ак лечить наследственные и приобретенные заболевания крови?

Программа «Анамнез» выходит на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу в 14:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 июня 2023

Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
23 июня 2023

МегаФон построил объекты связи в Печорах
23 июня 2023

Псковская область и Российский союз сельской молодежи подписали соглашение
23 июня 2023

Псковский гематолог станет гостем программы на «Серебряном дожде»
23 июня 2023

В Пскове хотят установить мемориальную доску писателю Александру Бологову
23 июня 2023

Около 900 вакансий предлагается на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове
23 июня 2023

Благодаря откликам гостей на сервисах «Яндекса» псковский музей получил статус «Хорошее место»
23 июня 2023

Кратковременные дожди с грозами ожидаются завтра в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...