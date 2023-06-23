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Происшествия

Пыталовец сядет в тюрьму за кражу товаров из кафе

40-летнего жителя Пыталовского района лишили свободы за то, что он разбил окно в кафе и похитил из него товары. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 27 марта около 23:00 мужчина разбил окно разводным ключом и молотком, после чего проник через окно в пыталовское кафе и похитил оттуда товары на сумму 7 025 рублей.

Пыталовский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя, обстоятельств, смягчающих наказание, и наличия в действиях лица рецидива преступления назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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