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Общество

Елена Бибикова напомнила условия назначения женщинам досрочной страховой пенсии

При каких условиях женщинам и мамам положено досрочное назначение страховой пенсии по старости, напомнила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своем Telegram-канале.

Елена Бибикова перечислила категории, которым могут досрочно назначить такую пенсию:

– маме, родившей пять и более детей, воспитавшей их до 8-летнего возраста, пенсия назначается по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

– маме ребенка-инвалида с детства - по достижении 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

– маме, родившей двух и более детей, - по достижении 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа и не менее 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях;

– маме, родившей четырех детей, воспитавшей их до 8-летнего возраста, по достижении 56 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

– маме, родившей  трех детей, воспитавшей их до 8-летнего возраста, по достижении 57 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

– женщине-опекуну ребенка - инвалида с детства возраст выхода на пенсию уменьшается на один год за каждый 1 год и 6 месяцев опеки, но не более чем на пять лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет;

– женщине - инвалиду по зрению I группы - по достижении 40 лет при наличии страхового стажа десять лет;

– женщине, имеющей инвалидность вследствие военной травмы, - по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет;

– женщине со стажем работы не менее 37 лет - на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет.

Она также отметила, что наряду со страховым стажем необходимо наличие пенсионных коэффициентов в соответствии с законодательством.

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