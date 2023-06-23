Движение транспорта ограничат на улице Новгородской в Пскове

15:14, 23 июня 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничат на улице Новгородской в Пскове с 28 июня по 2 июля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Это связано с тем, что рабочие приступят к укладке верхнего слоя асфальта. Сначала дорожные службы уложат покрытие по основному ходу, затем обновят площадку к дому № 7 на улице Новгородской.

Псковичей призывают учесть данную информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.