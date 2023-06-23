Движение транспорта ограничат на улице Новгородской в Пскове
Движение транспорта ограничат на улице Новгородской в Пскове с 28 июня по 2 июля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Это связано с тем, что рабочие приступят к укладке верхнего слоя асфальта. Сначала дорожные службы уложат покрытие по основному ходу, затем обновят площадку к дому № 7 на улице Новгородской.
Псковичей призывают учесть данную информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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