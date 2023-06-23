Турчак инициировал упрощение требований к производству беспилотников

15:37, 23 июня 2023, ПАИ

Рабочая группа по вопросам СВО фиксирует значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации. При этом остаются проблемы, включая материально-техническое обеспечение военнослужащих, которые требуют особого внимания и оперативных решений, отметил в докладе глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает сайт ER.ru.

«По итогам их [проблем. – ПАИ] анализа рабочая группа предлагает учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их», – отметил Андрей Турчак.

Также в докладе президенту предложили изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчёта платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте, а также расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий.

«Предоставить его сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях; ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны спецоперации», – сказал глава рабочей группы.

В числе других предложений – инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, вопросы вступления в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием.

«Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер», – заключил Андрей Турчак.

Напомним, ранее президент подписал законы рабочей группы по вопросам СВО об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Также подписан закон об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации и закон о праве на бесплатную юридическую помощь.

Совет Федерации одобрил инициативы рабочей группы по вопросам СВО о распространении на детей добровольцев и детей погибших участников спецоперации льготы на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря, о включении службы в армии в перечень индивидуальных достижений абитуриентов и расширении ветеранам СВО льгот при поступлении в вузы.

Госдума приняла закон рабочей группы по вопросам СВО о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков и совершеннолетних детей. Установлено право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца.

В первом чтении принят законопроект о приостановке трудовых договоров госслужащих на время военной службы. Норма поможет сохранить за ними рабочие места на период нахождения в зоне спецоперации.

Рабочая группа внесла законопроект, который даёт семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья. Документ распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты для всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана.

Также внесены поправки о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами. Сейчас сделать это можно только по заявлению, поэтому часть выплаты приходит деньгами, а часть – в виде набора социальных услуг.

Законопроект рабочей группы по вопросам СВО о матпомощи работникам – участникам спецоперации также находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Поправка даёт право оказывать материальную помощь работникам, у которых приостановлен трудовой договор в связи с участием в специальной военной операции.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.