Псковский гематолог: Автоматический анализатор не сможет обнаружить заболевание крови

15:53, 23 июня 2023, ПАИ

Автоматический анализатор не сможет обнаружить заболевание крови. С этой задачей способен справиться только лаборант. Об этом заведующий гематологическим отделением Псковской областной клинической больницы Владимир Кобиясов рассказал в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Некоторые пациенты могут десятилетиями не знать, что у них болезнь крови. Кровь ведь не болит. Заболевания крови не подсказывают, что это именно они. Когда тебе плохо, ты не можешь подняться на этаж или пройти какое-то расстояние, последнее о чём думаешь, – это то, что у тебя больная кровь», - отметил специалист.

По его словам, диагностика заболеваний крови затруднена ещё и потому, что анализ крови проводит автоматический анализатор, который может не заметить, например, онкогематологическое заболевание, поэтому анализ в этом случае должен изучать лаборант.

Владимир Кобиясов добавил, что отделение гематологии в областной клинической больнице включает 17 коек. «Для онкобольных, которых мы в том числе лечим, этого достаточно. Хотя раньше было и 30, и 40 коек», - уточнил врач.

«При этой лейкоз не приговор. Надо лечиться, и это лечение позволяет жить так, как жили до болезни. Кстати, моя старейшая пациентка с лейкозом умерла в 102 года и умерла не от лейкоза», - рассказал Владимир Кобиясов.