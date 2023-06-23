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Общество

На заседании правового комитета Псковской городской Думы рассмотрели 11 вопросов

11 вопросов рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось под председательством Алексея Форша в пятницу, 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото ПГД

Среди них – вопросы о внесении изменений в положение о порядке, размере и сроках перечисления в бюджет Пскова части прибыли муниципальными предприятиями города, об официальном сайте муниципального образования «Город Псков» и об утверждении Положения об этом сайте, а также об утверждении положения об организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО.

Кроме того, депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы включить в повестку дня очередной сессии вопрос об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, «улица Некрасова дом 52».

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