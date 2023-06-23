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Великолучанки победили в соревнованиях по волейболу на острове Дятлинка

Великолучанки Арина Пукова и Анастасия Дехтярева победили в соревнованиях по волейболу на острове Дятлинка, которые проходили среди девушек 2009 года рождения и младше. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки / ВК «Титан» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Волейбол Великие Луки / ВК «Титан» в соцсети «ВКонтакте»

Между собой соревновались 13 пар. Серебро получили Мария Савченко и Анжелика Позднякова из Невеля, а бронзу – Карина Жукова и Ксения Ананьева из Идрицы.

Напомним, что по итогам турнира сильнейшие пары из каждого города будут соревноваться 24 июня в 9:30 на дополнительном турнире, приуроченном к олимпийскому движению и Дню молодёжи.

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