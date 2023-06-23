Банк ДОМ.РФ опубликовал статистику по предпочтениям ипотечных клиентов в ИЖС

17:36, 23 июня 2023, ПАИ

Специалисты Банка ДОМ.РФ провели анализ предпочтений клиентов, оформивших ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Они изучали предпочтительные стройматериалы и площади. Выяснилось, что чаще всего дома строятся из газоблоков, при этом будущие собственники предпочитают среднюю площадь. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

47% клиентов выбирали дома площадью 100-150 «квадратов». Такие дома строят чаще всего в Челябинской, Новосибирской, Самарской областях, в Татарстане и Краснодарском крае.

В Саратовской, Воронежской, Свердловской, Тюменской и Ростовской областях чаще всего брали кредит на строительство домов площадью до 100 квадратных метров. Такие дома выбирались в 30% случаев.

Дома площадью более 150 «квадратов» клиенты выбирали в 23% случаев. Они наиболее популярны в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской областях.

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков назвал ИЖС главным трендом последних лет. По его словам, квадратный метр индивидуального дома обходится дешевле, чем в многоквартирном доме. При этом средняя площадь взятой в ипотеку квартиры – 50 квадратных метров, а дома – 125. Наконец, дом дает больше вариантов по строительным материалам и возможность жить в благоприятной окружающей среде.

Согласно представленному анализу, в разрезе стройматериалов 43% клиентов Банка ДОМ.РФ выбрали газоблоки, 25% – кирпич, еще 21% предпочли деревянные дома.