Ухудшение качества воды на улице Владимирской в Пскове объяснили в «управляйке»

16:43, 23 июня 2023, ПАИ

На качество воды в доме на улице Владимирской пожаловалась подписчица группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте». Ситуацию прокомментировал управляющий компанией «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Никогда такого не было, и вот опять! Какого черта я в такой воде должна купать детей маленьких? Жара невыносимая, моемся постоянно. И как это назвать? Владимирская, 4», – написала псковичка.

Андрей Тарасов пояснил, что Горводоканал в группе в соцсети «ВКонтакте» предупреждал жителей о проведении пусконаладочных работ, которые предполагают временное ухудшение качества воды.