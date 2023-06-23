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Общество

Минобрнауки рассказало, сколько выпускников вузов работают в промышленности

Почти 30 % выпускников российских высших учебных заведений выбирают трудоустройство в сфере промышленности. Об этом в ходе онлайн-марафона федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Она рассказала, что выпуск по программам высшего профессионального образования в этом году очень большой и составил 915 тысяч студентов «Большая часть выпускников, почти 30 %, выбирают для трудоустройства инженерное дело и технические науки. Это те студенты, которые сейчас идут на предприятия промышленности и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) – это более 50 тысяч человек», – приводит слова Ольги Петровой пресс-служба.

По словам директора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения РФ Виктора Неумывакина, в сфере среднего профессионального образования значительное количество ребят идёт на предприятия строительной отрасли и ОПК.

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